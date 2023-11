Die „Wichtelmama“ kommt aus Lengenwang

Alex Steber fertigt Wichtelmännle und Kunstwerke aller Art aus Naturprodukten. In der Vorweihnachtszeit lädt sie Interessierte zu einer Ausstellung ein.

Wichtel leben gemäß der Überlieferung auf Bauernhöfen und helfen dabei, die Menschen zu beschützen und ihr Leben zu verbessern. Im Gegenzug hoffen sie auf Wertschätzung und Fürsorge des Hausherrn.

Wichtel bietet sie beim Lengenwanger Weihnachtsmarkt an

Von diesem alten Motto ließ sich die gelernte Friseurin Alex Steber aus Lengenwang inspirieren und entdeckte dabei ihre Begabung zum Fertigen hübscher Decors aus Naturstoffen zum Aufstellen oder Aufhängen.

Jetzt in der Vorweihnachtszeit fertigt sie mit viel Liebe und Hingabe kleine und auch größere Wichtel auf Bestellung oder Vorrat, die dann beim Lengenwanger Weihnachtsmarkt angeboten werden – und, wie sie sagt, immer reißenden Absatz finden.

Die "Wichtelmama" ist vielfältig unterwegs

Inzwischen wird Steber in Lengenwang die Wichtelmama genannt, worüber sie sich freut. Weil die Nachfrage für ihre Naturprodukte immer größer wurde, hat sie ihren Betrieb 2019 als Kleingewerbe angemeldet und erfreut sich seitdem regen Geschäftsbetriebes. Doch die Wichtelmännle sind nur ein kleiner Teil ihrer Arbeit.

Sie fertigt auch mit Hilfe ihres Mannes Holzarbeiten mit bunten Glaseinlagen an, macht individuelle Verpackungen für Geschenke aller Art, übernimmt Garten- und Gräbergestaltungen und bindet Adventskränze und Adventsgestecke. Dabei zeigt sie sich für alle Wünsche offen und freut sich über jeden Besuch in ihrem Reich in Lengenwang.

Rohstoffe für ihre Kunst findet sie in der Natur

Kein Besucher geht ohne ein Gespräch und einen Kaffee oder Punsch nach Hause. Ihre Arbeit verbindet sie mit eingehender Kommunikation mit den Menschen. Die Rohstoffe für ihre Kunstwerke findet sie im Wald und in der Natur unter Ästen, Blättern und Baumrinden. Man müsse eben ein Auge für die Schönheiten haben, die uns die Natur bietet, sagt sie.

Zu einer Ausstellung ihrer Arbeiten lädt Alex Steber von Donnerstag, 23. November, bis Samstag, 2. Dezember, täglich von 13 bis 19 Uhr in ihre „kleine Sinfonie“ (Reuthe 8a) ein. Dabei geht es ums Kennenlernen und Besichtigen. Wer will, kann auch Bestellungen aufgeben.

