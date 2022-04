Lesestoff gefällig? Marktoberdorfer empfehlen ihre absoluten Lieblingsbücher

Sechs Marktoberdorfer Persönlichkeiten verraten, was ihre Lieblingsbücher sind. Neben Klassikern befindet sich darunter auch der eine oder andere Geheimtipp.

22.04.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Ein Buch aufschlagen, dem Alltag entfliehen, vollkommen abtauchen in eine andere Welt. Das Lesen hat einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf unser Leben. Es ist nicht nur unterhaltsam, sondern hält uns aktiv, befreit uns von Stress und erweitert unsere Allgemeinbildung. Anlässlich des Welttags des Buches am Samstag, 23. April, haben sechs bekannte Marktoberdorfer ihre Lieblingsbücher empfohlen. Die Geschmäcker gehen in unterschiedliche Richtungen. Es dürfte also für jeden etwas dabei sein. (Lesen Sie dazu auch: Abenteuer im Kopf: Grundschule in Marktoberdorf eröffnet Leseclub)

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.