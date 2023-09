Das kurze, mutige Leben der Reyhaneh Jabbari - alle Infos zur Lesung in Marktoberdorf

Sie stach in Notwehr ihren Vergewaltiger nieder und wurde dafür zum Tode verurteilt. Eine Lesung in Marktoberdorf dreht sich um Reyhaneh Jabbaris Schicksal.

27.09.2023 | Stand: 15:43 Uhr

Die Geschichte der Iranerin Reyhaneh Jabbari ging um die Welt: Als 19-Jährige wird sie fast vergewaltigt. Doch sie setzt sich zur Wehr und sticht den Angreifer nieder. Nach einem Schauprozess wird Jabbari wegen vorsätzlichen Mordes zum Tod durch den Strick verurteilt. Sieben Jahre sitzt sie im Todestrakt und wird nicht müde, sich für Frauenrechte und für ihre Mithäftlinge einzusetzen. Ihre Mutter kämpft um das Leben der Tochter und kann internationales Interesse wecken.

Die Lesung findet um 19 Uhr im Landratsamt Ostallgäu statt

Das Leben der iranischen Menschenrechtsaktivistin ist Thema einer Lesung in Marktoberdorf. Am Dienstag, 17. Oktober, findet um 19 Uhr im Landratsamt Ostallgäu eine Lesung mit Shole Pakravan und Steffi Niederzoll zu ihrem Buch „Wie man ein Schmetterling wird. Das kurze, mutige Leben meiner Tochter Reyhaneh Jabbari“ statt. Der Dokumentarfilm „Sieben Winter in Teheran“ zu dem Thema läuft am Donnerstag, 23. Oktober 2023, in der Filmburg Marktoberdorf.

Am Lesungsabend werden Pakravan, Autorin des Buches und Mutter von Jabbari, sowie Steffi Niederzoll, Co-Autorin des Buches und Autorin und Regisseurin des Dokumentarfilmes „Sieben Winter in Teheran“, die Geschichte vorstellen.

Lesen Sie auch: Gleiche Rechte für alle - eine klare Haltung zum Weltfrauentag in Kempten

Pakravan kämpft gegen die Todesstrafe und für Frauenrechte im Iran

Pakravan war eine Schauspielerin auf Teherans Bühnen. Durch das Schicksal ihrer Tochter wurde sie zur Menschenrechtsaktivistin, die sich gegen die Todesstrafe und für Frauenrechte in Iran einsetzt. 2017 floh sie aus ihrer Heimat und lebt heute in Berlin. Niederzoll studierte Drehbuch und Regie. Fünf Jahre lang arbeitete sie an dem deutsch-französischen Dokumentarfilm „Sieben Winter in Teheran“, der sich mit der Lebens- und Leidensgeschichte der jungen Reyhaneh Jabbari und ihrer Familie beschäftigt.

Neben der Lesung wird in der Filmburg Marktoberdorf ein Dokumentarfilm gezeigt

Zur Lesung sind alle interessierten Personen eingeladen. Neben der Lesung ist die Buchhandlung Osiander mit einem Bücherstand vertreten. Am Donnerstag, 23. November 2023, wird um 20 Uhr der Dokumentarfilm zur Lesung „Sieben Winter in Teheran“ in der Filmburg Marktoberdorf gezeigt. Hier gilt ein ermäßigter Eintrittspreis von fünf Euro.

Eine Anmeldung zur Lesung ist möglich bis Dienstag, 10. Oktober, beim Team der Kommunalen Integration per E-Mail an integration@lra-oal.bayern.de oder unter der Telefonnummer 08342/911-194. Informationen und weitere Veranstaltungen sind auch zu finden unter www.ostallgaeu.de/integration oder in der Integreat App Ostallgäu (Veranstaltungen).

Lesen Sie auch: 20.000 wegen Antikriegsprotest in Russland festgenommen