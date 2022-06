Let’s rock! Auf eine Zeitreise mit der Band "Still Alive" bei Hofkonzert in Marktoberdorf

Die Band „Still Alive“ um die Lokalmatadoren Staud und Beranek gibt ein Konzert im Hof des Mobilé in Marktoberdorf. Blues- und Rockklassiker leben wieder auf.

25.06.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Als im Frühjahr 2020 Konzerte und Veranstaltungen in Innenräumen unmöglich waren, entwickelte der Verein Kulturwelt Marktoberdorf eine Alternative, die mittlerweile zu einer lieb gewonnenen Tradition geworden ist: das Hofkonzert. Sonntags am frühen Abend finden sich dazu Bands und Ensembles auf dem Hof der Theaterschule Mobilé Marktoberdorf in der Schützenstraße ein und begeistern das Publikum mit Livemusik. Auch Kurzentschlossene sind dazu eingeladen. (Lesen Sie dazu auch: Rockiger Auftakt in Obergünzburg: Erstes Sommerkonzert im Go-in)

"Still Alive" sind eine "Spaß-Band mit Wumms"

Ein ganz besonderes Hofkonzert dieser Reihe findet nun am Sonntag, 26. Juni, um 17 Uhr statt. Es spielt die Band „Still Alive“ um den Bassisten Willi Staud. Irgendwann haben Staud und zwei weitere „ältere Herren“ der Marktoberdorfer Musikszene die lange Ruhe nicht mehr ertragen und sich eine musikalische Coronabeschäftigung gesucht. Im Probenkeller haben sie ihrer Minimalbesetzung einen eigenen Sound gefunden und sind zu einer neuen „Spaß-Band mit Wumms“ zusammengewachsen, wie sie von sich sagen.

Alte Blues- und Rockklassiker leben wieder auf

Bernd Brömmer (Gitarre), Stefan Beranek (Drums) und Willi Staud (Bass) stellen sich mit ihrem Trio „Still alive and well“ neuen Herausforderungen. Dabei leben alte Blues- und Rockklassiker in eigenen Arrangements wieder auf. Auf der Setlist finden sich Songs von Aerosmith, AC/DC, Eric Clapton, Peter Green, George Gerswin, B. B. King, Ozzy Osborne, Gary Moore, Prince, Tom Petty, Metallica, Steve Ray Vaughan, Johnny Winter und David Lee Roth von Van Halen.

Das Motto der musikalischen Zeitreise lautet: „Let’s rock, Music is fun!“ Der Eintritt ist frei. Spenden werden aber gerne entgegengenommen.

