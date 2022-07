Es ist die letzte Premiere, die in dieser Spielsaison beim Mobilé in Marktoberdorf ansteht: "SchattenMensch" heißt das Stück, das das Ensemble inszeniert.

14.07.2022 | Stand: 08:57 Uhr

Das Ensemble „Cantina purana“ zeigt im Mobilé Marktoberdorf die Theatersatire „SchattenMensch“. Die Geschichte vom Schatten, der sich vom Menschen löst, geht auf eines der „schrägen Märchen“ von Hans Christian Andersen zurück. Das Stück zählt seit Jahren zum Repertoire des Mobilés und wurde nun überarbeitet.

An diesen Tagen wird "SchattenMensch" im Mobilé Marktoberdorf aufgeführt

Premiere ist am Freitag, 15. Juli, weitere Termine sind am 16. und 17. Juli, jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es beim Mobilé unter 08342/40185 oder per E-Mail an info@mobile-marktoberdorf.de