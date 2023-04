Letztes Heimspiel der Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf

Die Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf brauchen jeden Punkt. Der nächste soll am Samstag her. Worauf es bei der Mannschaft ankommt.

29.04.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Vor einer Woche gelang den Handballern der SG Biessenhofen-Marktoberdorf beim SC Weßling ein Pflichtsieg gegen das Tabellenschlusslicht. Dadurch rettete sich die Mannschaft um Trainer Michael Borghesi vorerst vor einem der vier Abstiegsplätze.

Gegen den SC Unterpfaffenhofen/Germering hat es die SG Biessenhofen-Marktoberdorf nicht leicht

Trotzdem ist sie noch nicht ganz aus dem Schneider. Zwei Punkte gegen den SC Unterpfaffenhofen/Germering, aktuell Tabellenvierter, kämen da ganz gelegen. Doch in der heißen Phase der Bezirksligasaison bekommt man nichts geschenkt.

Um die „Zwoate“ des SC im Heimspiel am Samstag, 29. April, in Knie zu zwingen, müssen die Gastgeber weiter an der Chancenverwertung arbeiten, welche auch am vergangenen Wochenende nicht optimal war. Anpfiff ist um 18.30 Uhr in der Wertachsporthalle in Biessenhofen.

Darauf müssen die Männer der SG-Biessenhofen nun besonders achten

Weiterhin muss die SG offensiv kreativ und schnell spielen. Es wird wie im Hinspiel erwartet, dass der starke Kontrahent mit einer offensiven Abwehr agiert. Das heißt für die Ostallgäuer, eine erhöhte Laufbereitschaft und einen konsequenteren Zug zum Tor zu zeigen, um sich im Spiel eins gegen ein durchsetzen zu können. Auch der Tempoangriff über die erste und zweite Welle muss über die vollen 60 Minuten gespielt werden, damit die einfachen und schnellen Tore gelingen.

Defensiv muss der Zugriff der Spielgemeinschaft bereits ab der Neun-Meter-Linie erfolgen. Dieshalb muss auch die Kommunikation in der Abwehr verbessert werden. Eine klare Zuteilung der Gegenspieler wird eminent wichtig sein, um eine stabile Defensive gegen die Oberbayern zu stellen.

In dieser Kostellation spielt die SG Biessenhofen-Marktoberdorf am Samstag

Die Heimmannschaft tritt weitestgehend vollzählig an. Lediglich auf die Rückraumspieler Johannes Schmid und Micha Mohring muss die Mannschaft verzichten. Dafür kehrt Rückraumschütze Johannes Faßnacht wieder in den Kader zurück. Auf der Torhüterposition unterstützt Alexander Gerbig das Team.

Es ist eine spannende und hart umkämpfte Partie zu erwarten, bei der es um wichtige Punkte für die Männer der SG geht. Die Mannschaft hofft daher wieder auf die zahlreiche und lautstarke Unterstützung der Fans.

