Letztes Läuten für Maria Böck aus ihrem „Käppele“ in Bergers

Über 70 Jahre war Maria Böck die beliebte Mesnerin der Kapelle in Bergers bei Wald. Nun ist sie gestorben. Wie die Kirchengemeinde Abschied von ihr nimmt.

04.07.2022 | Stand: 17:34 Uhr

70 Jahre Mesnerdienst in der Kapelle in Bergers bei Wald (Ostallgäu): Das war das große Verdienst von Maria Böck, die vor Kurzem im Alter von 92 Jahren starb. Jetzt läutete für sie dasjenige Glöcklein, das sie oft selbst von Hand in früheren Zeiten dreimal täglich läutete. Bei Wind und Wetter, bei viel oder wenig Schnee, bei größter Hitze oder bei stärkstem Regen. Bis eines Tages das elektronische Läutwerk eingebaut wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.