Emotional, leidenschaftlich und tiefgründig: Marktoberdorfer Musikerin veröffentlicht neuen Song

Julia Hiemer aus Marktoberdorf bringt ihr nächstes Lied heraus. Bereits ihr Debüt "Hollywood" kam gut an. Nun zeigt die Künstlerin eine andere Seite von sich.

Es ist soweit: Die Marktoberdorfer Musikerin Julia Hiemer mit dem Künstlernamen Lia hat ein neues Lied herausgebracht. Im September hatte sie ihre Debüt-Single „Hollywood“ veröffentlicht und stieg damit erfolgreich in die Musikbranche ein. Nun folgt ihr zweites Lied „Dancing on Ice“, das bereits im Radio gespielt wird. Hiemer bleibt ihrem Stil treu, zeigt jedoch in ihrem neuen Song mit professionellem Musikvideo eine andere Seite von sich selbst.

„Der Song ist sehr persönlich“, sagt Hiemer. „Ich habe ihn nach einer Trennung geschrieben.“ Lange Zeit sei sie in einer Beziehung gewesen, die ihr nicht guttat – trotzdem habe sie sich nicht von ihrem damaligen Freund lösen können. Das Lied handle davon, wie sie sich in dieser Zeit fühlte und was ihr durch den Kopf ging. In ihrem ersten Lied „Hollywood“ geht es darum, das Menschen sich nach außen oft perfekt darstellen, die Wirklichkeit jedoch ganz anders aussehe – ein Thema, das sie ebenso beschäftige.

Emotionaler und tiefgründiger Song - mit professionellem Video von Allgäuer Produktionsfirma

Beide Songs sind zu ernsten Themen, wirken aber sehr unterschiedlich. „Dancing on Ice“ ist emotional und tiefgründig. Im Video tanzt Hiemer leidenschaftlich mit ihrem Filmpartner. Die Fänge der Beziehung symbolisieren schwarze Bänder, die die beiden aneinanderbinden.

Das Musikvideo von „Hollywood“ ist dagegen eher humorvoll. „Ich bekomme aber die Rückmeldung, dass man meinen Stil wiedererkennt.“ Sehr amerikanisch – ein bisschen wie Katy Perry oder Taylor Swift auf Deutsch – so beschreibt Hiemer ihre Songs. Zu hören sind ihre Lieder auf gängigen Streamingplattformen wie Spotify.

Bereits im Juni dieses Jahres schrieb sie „Dancing on Ice“. „Aber es ist immer ein langer Prozess, bis der Song dann tatsächlich rauskommt.“ Gemeinsam mit der Produktionsfirma „Inmotion“ aus Kaltental produzierte Hiemer ein besonderes Musikvideo. „Ich bin schon ziemlich stolz darauf.“ Wer genau hinschaut, bemerkt, dass es ein One Shot ist, sagt Hiemer. Also ein Video, das an einem Stück gedreht und im Anschluss kaum geschnitten wurde.

Für die Aufnahme mussten also Julia Hiemer, ihr Filmpartner, Kameraleute und Lichttechniker wissen, wo sie wann sein müssen. „Das war eine große Herausforderung.“ Einen ganzen Tag lang habe das Team für die Aufnahme geprobt. Doch nach nur einem Versuch war das Video im Kasten. „Das hätten wir nicht gedacht.“

Radiosender Bayern 3 spielt "Dancing on Ice" am Releasetag

Überrascht war Hiemer auch, dass das Lied bereits am Release-Tag beim Radiosender Bayern 3 lief. Bei ihrer ersten Single hatte sie das Radio-Team auf ihre Musik aufmerksam gemacht. Dass das Bayern 3-Team aber auf dem aktuellen Stand ist und ihr neues Lied direkt am Erscheinungstag spielt, damit habe sie nicht gerechnet. „Ich freue mich so sehr, dass ich diese Plattform bekomme.“ Sie sei schließlich angewiesen auf Menschen, die ihre Musik in die Welt tragen und auf sie aufmerksam machen.

Doch damit nicht genug: Kurz nach dem Erscheinen des Songs bekam Hiemer die Zusage für die Förderung der Initiative Musik, einem Programm der Bundesregierung und der Musikbranche für Nachwuchskünstler. Von der Fördereinrichtung bekommt sie nun finanzielle Unterstützung. Denn aktuell finanziert sie ihre Musik noch selbst.

Am Anfang der Karriere, wenn der Verdienst noch nicht so hoch ist, sei das ziemlich teurer. Diese Förderung zu bekommen ist laut Hiemer jedoch relativ schwer. Allein für den Antrag mit Finanz- und Zukunftsplan habe sie zwei Wochen gebraucht. „Umso mehr freue ich mich, dass ich eine Zusage bekommen habe.“

Lia: Marktoberdorfer Musikerin plant weitere Songs

Mit ihrem Debüt im September erfüllte sich die gebürtige Marktoberdorferin einen Lebenstraum. Musik begeisterte sie schon als Kind. Hiemer besuchte eine Berufsfachschule für Musik und studierte anschließend an der Theaterakademie August Everding – einer Hochschule für Musik und Theater in München. Es folgten Jobs im Theater, eine Zeit als Bandmitglied und ein Umzug nach Berlin. An eine Karriere als Pop-Musikerin dachte sie damals noch nicht.

Mittlerweile liegt ihr Fokus auf den eigenen Songs. Darin kann sie sich und ihre Gefühle ausdrücken, eigene Geschichten verpacken und Neues erschaffen, sagt Hiemer. Gerade in der Corona-Krise, als sie nicht mehr Theater spielen konnte, hatte sie viel Zeit. „Ich konnte mich auf die Musik konzentrieren und Texte schreiben.“ Mit den neuen Liedern soll es in den kommenden Monaten zügig vorangehen.

Einige Lieder sind bereits in Arbeit und die Veröffentlichung eines weiteren Songs ist bereits in Planung. Und sobald sie eine Palette an eigenen Songs habe, sind auch Live-Auftritte geplant.