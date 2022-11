Lichterabend und Köstlichkeiten: Obergünzburger Weihnachtsmarkt eröffnet bald

Bald ist es soweit und der Weihnachtsmarkt in Obergünzburg findet statt. Auch der Nikolaus schaut in der Marktgemeinde vorbei. Es gibt ein buntes Programm.

27.11.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Der Weihnachtsmarkt in Obergünzburg findet am 2. Dezember von 18 bis 21 Uhr und am 3. Dezember von 17 bis 20 Uhr statt. Obergünzburger Vereine sind mit kulinarischen Köstlichkeiten dabei. Es gibt sowohl schöne als auch nützliche Dinge zu kaufen, die sich als Geschenke eignen. Gruppen wie die Obergünzburger Pfutzger, Willofser Jungbläser, der Kinderchor St. Martin und der Akkordeonclub aus Günzach spielen auf.

Einzelhändler in Obergünzburg laden zum Lichterabend ein

Eröffnet wird der Markt von den drei Bürgermeistern. Ab Einbruch der Dunkelheit laden die Einzelhändler zum Lichterabend ein. Bis 21 Uhr bleiben die Geschäfte auf (Verkauf bis 20 Uhr). Am Samstag kommt der Nikolaus nach Obergünzburg und überbringt den Kindern seine Päckchen. An beiden Tagen veranstalten die Büchereimitarbeiter im Rathaus einen Bücherflohmarkt. Zudem kann man die Bücher der Obergünzburger Schriftenreihe erwerben.

Lesen Sie auch: Obergünzburger Start-Up "Liinu" räumt beim Allgäuer Gründerpreis ab