"Liebe, D-Mark und Tod": Regisseur Cem Kaya präsentiert seinen neuen Film in der Filmburg Marktoberdorf

Regisseur Cem Kaya in die Filmburg Marktoberdorf. Er hat einen Film über die türkische Musikkultur in Deutschland gedreht und bei der Berlinale 2022 gewonnen.

21.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Ausgehend von den ersten Arbeits-Migranten in den 1950er-Jahren, die meist unter schwersten Lebensbedingungen ihren Beitrag zum deutschen „Wirtschaftswunder“ leisteten, bis zu den rassistischen Anschlägen von Mölln und Solingen in den frühen 1990er-Jahren erzählt der Film von der Vielfalt türkischer Musik, die die Gefühle, Sorgen und Sehnsüchte der türkischen Mitbürger zum Ausdruck brachte. Musikerinnen wie Yüksel Özkasap sind und waren Superstars in der türkischen Community. Hochzeiten waren zentrale und exzessive Orte für musikalische Performances, bei denen sich oft orientalische und westliche Musikstile durchmischten. Die Musik war gleichermaßen Ausdruck von Lebensfreude und Sehnsuchtsort wie in den Gurbetçi-Lieder (Lieder aus der Fremde).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.