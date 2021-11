Ein nicht angeleinter Hund ist am Dienstag auf die Kaufbeurener Straße in Biessenhofen gelaufen. Der Fahrer eines Lieferwagens konnte nicht mehr bremsen.

24.11.2021 | Stand: 14:34 Uhr

Ein Hund ist am Dienstag in Biessenhofen von einem Lieferwagen erfasst worden. Das nicht angeleinte Tier lief am Vormittag auf die Kaufbeurener Straße in Biessenhofen.

Biessenhofen: Lieferwagen streift nicht angeleinten Hund

Der 62-jährige Fahrer des Wagens konnte nicht mehr bremsen und streifte den Hund. Das Tier blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

