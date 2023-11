Rund 36.000 Euro für „Stark auch ohne Muckis“

Vierjähriges Projekt des Lions-Club Marktoberdorf in den Klassen der vier Marktoberdorfer Grundschulen startet mit großer Lehrerfortbildung „Wir für die Kinder“.

17.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

In den kommenden vier Jahren findet das Projekt „Stark auch ohne Muckis“ in den Grundschulklassen der St. Martin Grundschule, der Adalbert-Stifter-Schule, der Grundschule in Thalhofen und der Grundschule Wald-Leuterschach statt (die Redaktion berichtete). Der Lions Club Marktoberdorf finanziert dieses Projekt vollumfänglich mit rund 9000 Euro im Jahr. Die Lions-Mitglieder erklären dazu in einer Pressemitteilung: „Kinder sind unsere Zukunft. Ihre Entwicklung ist entscheidend für das Gepräge unserer Gesellschaft von morgen“.

Das Projekt sei nur von Erfolg gekrönt, wenn alle an einem Strang ziehen

Christina Rathgeber, Resilienz Trainerin sowie Kinder- und Jugend Coach, arrangierte zu dem Projekt nun eine Lehrerfortbildung und stellte sie unter das Motto „Wir für die Kinder“. Das gesamte Kollegium der beteiligten Schulen nahm laut Pressemitteilung mit Begeisterung an der Fortbildung teil und die Lehrerinnen und Lehrer stehen dem Konzept engagiert und positiv gegenüber. Den Pädagogen sei klar, dass das Projekt nur von Erfolg gekrönt sein kann, wenn alle – Kinder, Eltern, Lehrer – an einem Strang ziehen.

Jörg Schneider, Rektor der Grundschule St. Martin betonte: „Dies war eine Sternstunde in der Lehrerfortbildung. Die Kolleginnen und Kollegen waren geradezu in den Bann gezogen.“ Die Resilienz Trainerin, Christina Rathgeber, resümierte: „Es war so schön zu sehen, wie viele Lehrkräfte dabei waren, um Kinder nachhaltig für die Zukunft zu stärken.“

