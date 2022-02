Polizist plötzlich nass: Lkw-Fahrer fährt durch Pfütze

Ein Polizist in Marktoberdorf stand beim Streifegehen plötzlich ganz nass da.

03.02.2022 | Stand: 13:21 Uhr

Ein Lastwagenfahrer hat am Mittwochvormittag einen Polizeibeamten mit Wasser bespritzt, berichtet die Polizei am Donnerstag.

Als der Polizist zu Fuß auf dem Gehweg in der Meichelbeckstraße Streife ging, fuhr ein Lkw an ihm vorbei. Genau neben ihm fuhr der Sattelschlepper durch eine große Wasserpfütze, wodurch der Beamte von Kopf bis Fuß nassgespritzt wurde. (Lesen Sie auch: Familienstreit in Waltenhofen eskaliert: Mann verwüstet Wohnung)

Lkw fährt durch Pfütze - Polizist muss Uniform wechseln

Der Polizist musste daraufhin seine Streife unterbrechen und die Uniform wechseln. Ob der Lkw-Fahrer überhaupt mitbekommen hat was er angerichtet hat ist nicht bekannt. Zu seinen Gunsten wird angenommen, dass er es nicht bemerkte. Für derartige Verstöße sieht der Bußgeldkatalog ein Verwarnungsgeld in Höhe von 10 Euro vor.

