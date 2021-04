Ehemalige Theaterschülerin übernimmt Leitung des Mobilé

Gründerin Monika Schubert übergibt die Kleine Kunstbühne Mobilé demnächst an Lucia Golda. Warum die Stadt Marktoberdorf die Unterstützung aufstockt.

28.04.2021

Wie der Namen schon sagt: In der Theaterschule und Kleinen Kunstbühne Mobilé ist seit deren Gründung im Jahr 1983 immer etwas in Bewegung. Diesmal aber ist es mehr, eine große Veränderung: Nach 38 Jahren an der Spitze dieses kulturellen Kleinods, das sie geschaffen hat, übergibt Monika Schubert das Mobilé im Sommer an Lucia Golda. Sie meint sogar, dass da die Glücksgöttin Fortuna ihre Hände im Spiel gehabt haben muss. Denn sie ist überzeugt, dass die 29-jährige Lucia Golda die richtige Frau im Mobilé ist.