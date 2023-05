Das Stück "Lumpaci" begeistert in Marktoberdorf - im wahrsten Sinne des Wortes

Lumpaci sorgt auf der Bühne des Modeons Marktoberdorf für Furore. Vor 130 Jahren feierte das Stück Premiere in Oberdorf, heute ist es aktueller denn je.

Von Stefan Grassmann

11.05.2023 | Stand: 04:00 Uhr

„Der böse Geist Lumpacivagabundus oder das liederliche Kleeblatt“, der eigentliche Stückname, wurde von Johann Nestroy im Jahre 1833 in Wien geschrieben. Trotz hohen Alters wird das Stück regelmäßig auf großen Bühnen gespielt. Auch in Oberdorf: Dort feierte es bereits 1893 Premiere. Mobilé-Gründerin Monika Schubert transportierte das Ursprungsstück zum Teil in die Jetztzeit und schrieb es ihrem 20-köpfigen Ensemble auf den Leib. Die Theaterproduktion ist in Kooperation mit der Stadt Marktoberdorf entstanden. Es ist Volkstheater im besten Sinne: grob, witzig, direkt. Und ist doch viel mehr, weil es auch märchenhafte Elemente beinhaltet. „Was ist Glück?“, lautet die wiederkehrende Frage in dem Stück, das im Reich des Feenkönigs Stellaris spielt.

