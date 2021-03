Dufte Idee: Vier Bernbeurer stellen in umgebauter Garage Seife her

Vier Männer aus Bernbeuren produzieren in einer umfunktionierten Garage Seife. Die Corona-Krise half ihnen bei der Entwicklung. Was "The Soap Bros" antreibt.

12.03.2021 | Stand: 17:49 Uhr

Ein Strich reiht sich an den anderen. Ein Putzplan, eine To Do-Liste, eine Abstimmung. Direkt daneben hängt der Flyer eines örtlichen Essenslieferdienstes. Es sind Indizien dafür, dass die vier jungen Männer zahlreiche Feierabende in der Garage am Ortsausgang von Bernbeuren verbringen. Passender wäre aber wohl: Arbeitsabende. Denn die Freunde Matthias und Stefan Ehlich, Andreas Gast und Christian Schröder stellen nebenberuflich Seifen her.

Idee der Seifenbrüder sorgte für Verwunderung

Männer, die Seife machen? Das löste auch bei den Familien und Freunden der vier Bernbeurer anfangs Verwunderung aus. „Die meisten haben es uns nicht geglaubt. Sie dachten, das sei eine Spinnerei“, sagt Andreas Gast, der sich bei „The Soap Bros“ (Die Seifenbrüder) um den Einkauf und die Finanzen kümmert. „Die anfängliche Verwunderung aus dem Umfeld hat letztendlich in Zuspruch umgeschlagen“, sagt Matthias Ehlich, der den Vertrieb der Seifen koordiniert. Andauernd würden die Männer in Bernbeuren auf ihr „Garagen-Business“ angesprochen.

Dass es einmal so weit kommen würde, war jedoch nicht selbstverständlich. „Das war keine Entscheidung von heute auf morgen. Wir kommen schließlich aus ganz unterschiedlichen Branchen und stellen jetzt gemeinsam Seife her“, sagt der 26-jährige Matthias Ehlich. Die jungen Männer haben sich diesen Schritt gut überlegt. Besonders bevor sie mit dem Umbau der Garage begannen, in der sie heute die Seifen produzieren. „Als es ernster wurde, haben wir uns zusammengesetzt und uns gefragt: Funktioniert das?“, sagt Ehlich. (Lesen Sie auch: 33-jährige Weißensbergerin eröffnet nachhaltigen Spielzeugladen)

Die Sorten Limette-Zitrone und Zitrone-Lemongras stellen die vier Freunde her. Bald schon soll das Sortiment um die Duftrichtungen Rosmarin, Lavendel und Pfefferminz erweitert werden. Bild: Lena Lingg

Männer aus Bernbeuren experimentieren in der Küche

Doch wie kam es überhaupt zu dem Ganzen? Matthias Ehlich wollte eine Alternative zu gewöhnlichen Produkten aus dem Supermarkt finden. „Ich habe verschiedene Seifen beim Duschen ausprobiert“, sagt der 26-Jährige. Dabei störte den gelernten Industriekaufmann, dass die Seifen immer wieder aus der Hand glitschten. Er erzählte seinen Freunden von dem Problem und die Vier beschlossen, eine Seifenhalterung zu entwerfen. Der angehende Maschinenbau-Techniker Andreas Gast hatte sich für sein Studium einen 3D-Drucker angeschafft, mit dem sie herumprobierten. (Lesen Sie auch: Gesund sündigen: Törtchen aus Kettershausen sollen's möglich machen)

„Dabei haben wir gemerkt, dass es sinnvoller wäre, erst die Seife zu entwickeln und den Halter daran anzupassen“, sagt der 25-jährige Gast. Als gelernter Chemielaborant kam da vor allem der 28-jährige Stefan Ehlich ins Spiel. Anfangs noch mit Kleinmengen aus dem Supermarkt wurde die anfängliche „Feierabendbeschäftigung“ der vier Männer immer ernster. Abwechselnd werkelten sie in der Küche von Stefan Ehlich vor sich hin und stellten aus Olivenöl, Salz und ätherischen Ölen Seife her. „Corona hat uns da sogar geholfen, schließlich konnte man abends sonst sowieso nichts unternehmen“, sagen die Vier.

Mit Seifen Plastikmüll vermeiden

Im Mai vergangenen Jahres informierten sich die Freunde dann, was es bedeutet, ein Gewerbe anzumelden - und wagten den Schritt. „Dafür mussten wir unsere Produktion aber von der Küche in meine Garage verlegen“, sagt Stefan Ehlich. Diese räumten sie komplett aus, fliesten den Raum und bauten ausreichend Steckdosen ein. Auch der Name war schnell gefunden: „Wir kennen uns schon ewig. Deshalb haben wir uns ‚The Soap Bros’ genannt“, erzählen die Vier. Für ihre Seifen verwenden die Bernbeurer nur eine Handvoll natürlicher Zutaten. Denn neben der Freude an der Produktion steht für die jungen Männer vor allem der Nachhaltigkeitsaspekt im Vordergrund. „Eine enorme Menge unseres täglichen Plastikmülls sind Verpackungen von Kosmetikprodukten“, sagt Matthias Ehlich. Da wollen die Freunde eine Alternative bieten, die für den Verbraucher kaum Umstellung bedeutet. „Uns ist klar, dass wir keinen riesigen Hebel haben. Aber der Hebel, den wir haben, den nutzen wir“, sagt der Jüngere der Ehlich-Brüder.

Auch sozial wollen die Vier einen Beitrag leisten und lagern einen Teil der Arbeit aus. Patienten im Sankt Georgshof in Rettenbach, eine Förderstätte für psychisch kranke Menschen, bekleben die Papiertütchen, in die die Seifen verpackt werden, mit dem Logo der „Seifenbrüder“. Außerdem bauen die Menschen in der Förderstätte die Holzkisten zusammen, in denen die Seifen im Supermarkt ausliegen. Für das Design der Verpackungen ist der 27-jährige Bauplaner Christian Schröder verantwortlich. (Lesen Sie auch: So rasant entwickelt sich der Cap-Hersteller aus Hergensweiler im Westallgäu)

Andreas Gast schneidet den Seifenblock in Stücke und notiert das Gewicht, das Datum sowie die Charge. Bild: Lena Lingg

Drei weitere Seifen-Sorten entwickelt

Seit sie ihr Nebengewerbe im September 2020 angemeldet haben, haben die Vier etwa 1 800 Seifen verkauft und in knapp 40 Läden in der Region platziert. „Die hohe Nachfrage vor Weihnachten hat schließlich auch die letzten Zweifel weggewischt, ob unsere Idee funktionieren kann“, sagt Matthias Ehlich. Sich hauptberuflich um die Seifenproduktion zu kümmern und ihre derzeitigen Jobs aufzugeben, können sich die Bernbeurer nicht vorstellen. Das Risiko sei noch zu hoch. Deshalb produzieren sie weiter nach Feierabend und am Wochenende die Seifen. Weil die vier Freunde ein eingespieltes Team sind, ließe sich das zeitlich gut meistern.

Drei neue Düfte wollen die Bernbeurer demnächst in ihr Sortiment aufnehmen: Rosmarin, Lavendel und Pfefferminz. Die Seifen liegen derzeit im Labor zum Check. Dann duftet die Garage bald nicht mehr nur nach Zitrone und Limette. Die ursprüngliche Idee des Seifenhalters haben die Männer nicht vergessen, „da brauchen wir aber noch ein wenig Zeit“, sagen sie. Auch an einem Shampoo wollen sich die Freunde versuchen und sich auf Seifen mit individuellen Formen und Prägungen konzentrieren. Doch bei all der Experimentierfreude „ist der Naturaspekt immer vorrangig und unsere Zutatenliste immer kurz“, sagen die „Seifenbrüder“.

