Andere laufen, sie rollt zur Schule: Esma Hube erlebt ihren ersten Schultag im Rollstuhl

Esma Hube aus Marktoberdorf ist von Geburt an beim Laufen eingeschränkt. Nun hat sie ihren ersten Schultag - als erstes Kind im Rollstuhl an ihrer Schule.

11.09.2023 | Stand: 18:04 Uhr

Es war ein kleiner Sonneblumenkern, den Esma mit nach Hause getragen und im Garten eingepflanzt hat. „Wenn sie groß ist, kommst Du in die Schule“, ist ihr am Tag der Schulhausrallye gesagt worden. Inzwischen ragt die Blume über zwei Meter in die Höhe und leuchtet Esma entgegen. Bei dem sehr aufgeweckten, ganz und gar nicht auf den Mund gefallenen, lebensfrohen Mädchen stieg die Aufregung und in mindestens gleichem Maße die Vorfreude aufs Neue. Und nun ist er endlich da: ihr erster Schultag, der auch für die Adalbert-Stifter-Schule in Marktoberdorf etwas Besonders bedeutet, denn Esma ist das erste Kind im Rollstuhl, das dort in den nächsten vier Jahren unterrichtet wird.

