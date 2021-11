Mahnung zu Allerheiligen in Marktoberdorf: „Zeit ist wertvoll“

Kaplan Schmid aus Marktoberdorf spricht bei der Gräbersegnung zu Allerheiligen Worte des Dankes und der Mahnung. Was den Feiertag ausmacht.

02.11.2021 | Stand: 09:00 Uhr

„Das Andenken an die Verstorbenen hat uns heute zusammengebracht“: Das sagte Kaplan Michael Schmid in der Allerheiligen-Andacht in der Pfarrkirche St. Martin in Marktoberdorf. Alle Plätze waren belegt. Die ehrenamtlichen Ordnungsdienste hatten alle Hände voll zu tun, die vielen Besucher nach den Corona-Bestimmungen im Gotteshaus unterzubringen.

Gläubige in Marktoberdorf gedenken der Verstorbenen

„Heute und morgen gedenken wir der Verstorbenen. Wir schauen mit Ehrfurcht und Dankbarkeit auf ihr Leben“, sagte der Geistliche. Selbst wenn manche Enttäuschung dabei gewesen sein sollte, „wollen wir allen Danke sagen, ihnen mit einem Gebet zur Seite stehen“. Für die Lebenden sei dieser Tag auch eine wertvolle Erinnerung und Mahnung zugleich. „Wir sehen, wie wertvoll die Zeit ist, aus der wir alle etwas machen können“, ergänzte der Kaplan. Aber: „Was kommt danach?“ Dazu zitierte er die Worte Jesu aus dem Johannes-Evangelium: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“. Musikalisch begleitete die Stadtkapelle Marktoberdorf die Andacht. Zum Abschluss stimmte sie das Lied „Ich hatte einen Kameraden“ an.

Anschließend segnete Kaplan Schmid die Gräber mit Weihwasser und Weihrauch.