Mann verputzt Leberkässemmel im Auto und wird dabei Unfallzeuge

Auf dem Parkplatz einer Metzgerei in Marktoberdorf wird ein Auto angefahren. Ein Mann, der in seinem Auto Brotzeit macht, beobachtet den Vorfall genau.

05.03.2021 | Stand: 16:00 Uhr

Ein Parkrempler in Marktoberdorf ist dank eines 31-Jährigen schnell aufgeklärt worden. Laut Polizei fuhr eine Frau mit ihrem Auto auf dem Parkplatz einer Metzgerei am Donnerstagnachmittag einen geparkten Wagen an. Die Fahrerin bemerkte das jedoch nicht und fuhr davon.

Mann beobachtet Unfall während der Brotzeit

Ein Mann beobachtete den Vorfall, während er in seinem Auto eine Leberkässemmel aß. Dank seiner detaillierten Beschreibung wurde der Fall schnell aufgeklärt. Der Schaden beträgt etwa 800 Euro.

