Mann entblößt sich vor Kundin in Marktoberdorfer Geschäft

13.06.2022 | Stand: 14:52 Uhr

Ein Exhibitionist Mitte 30 hat sich am Freitagnachmittag im Bekleidungsmarkt Kik in der Bahnhofstraße in Marktoberdorf vor einer Kundin entblößt. Obwohl die Kundin das Personal auf den Mann hinwies, bekam die Polizei erst eine halbe Stunde später Bescheid, als die Frau den Anruf selbst tätigte. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Täter das Geschäft schon verlassen. (Lesen Sie dazu auch: Exhibitionist in Stötten am Auerberg: Frau verständigt die Polizei)

Beschreibung des Täters

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Exhibitionisten um einen circa 1,80 Meter großen, schlanken Mann mit kurzen, schwarzen Haaren und Drei-Tage-Bart. Er trug ein rotes Cappy, ein blaues T-Shirt und eine graue Jogginghose. Schräg über der Schulter trug er außerdem eine Umhängetasche.

Weitere Zeugen des Vorfalles bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 08342/96040.

