23-Jähriger fährt unter Drogen Auto

In Ebersbach haben Polizisten einen jungen Autofahrer kontrolliert. Er sagte den Beamten, dass er am Vortag Drogen eingenommen hatte.

16.04.2021 | Stand: 10:00 Uhr

Polizisten haben in Ebersbach am Mittwochnachmittag einen Autofahrer kontrolliert, der angab, am Vortag Drogen genommen zu haben. Wie die Polizei mitteilte, stoppten die Beamten den 23-Jährigen in der Hauptstraße und führten einen Drogen-Schnelltest bei ihm durch. Dieser fiel positiv aus. (Lesen Sie auch: Alkohol, Drogen und mehr: E-Scooter-Fahrt endet für 26-Jährigen teuer)

Ergebnis vom Bluttest erwartet

Der junge Mann wurde zur Blutentnahme geschickt. Sollte das Ergebnis ebenfalls positiv sein, erwartet den 23-Jährigen ein einmonatiges Fahrverbot und 500 Euro Bußgeld.

