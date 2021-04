In Obergünzburg war ein Mann mit dem Auto unterwegs, obwohl er unter Drogeneinfluss stand.

29.04.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Unter Drogen ist ein Autofahrer am Dienstag in Obergünzburg unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten Beamte den Mann gegen 12.45 Uhr in der Ronsberger Straße. Dabei konnten sie bei dem 40-Jährigen drogentypische Erscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Schnelltest fiel positiv aus.

Bußgeld und Fahrverbot

Der Mann durfte nicht weiterfahren und wurde zur Blutentnahme gebracht. Er bekommt ein Bußgeld und Fahrverbot.

