Mann fährt betrunken Auto und baut in Apfeltrang Unfall

Am Weihnachtswochenende ist ein 35-Jähriger betrunken Auto gefahren und verursachte in Apfeltrang einen Unfall. Ein Beteiligter wurde ins Krankenhaus gebracht.

27.12.2022 | Stand: 14:00 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein 35- jähriger Autofahrer in der Dorfstraße in Apfeltrang die Vorfahrt eines 20-jährigen Autofahrers missachtet. Laut der Polizei Marktoberdorf wurde der Beifahrer des 20-Jährigen bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Verursacher des Unfalls war betrunken

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Befragung des Verursachers nahmen die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Der Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von deutlich über einem Promille. Deshalb musste sich der 35-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein sichergestellt. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

