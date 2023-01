Mann gerät in Marktoberdorf zwei Mal in Alkoholkontrolle - innerhalb von zwei Stunden

Ein Mann ist unter Alkohol- und Drogeneinfluss hinter dem Steuer erwischt worden. Statt das Auto stehen zu lassen, setzt er die Fahrt fort. Das ist nicht alles.

09.01.2023 | Stand: 13:45 Uhr

Innerhalb von zwei Stunden ist ein 32-Jähriger in Marktoberdorf gleich zwei Mal unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen in eine Polizeikontrolle geraten. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten Beamten den Autofahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1 Uhrin der Alfons-Wanner-Straße. Da der Mann vor Fahrtantritt Alkohol und Drogen konsumiert hatte, ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an.

Beifaherin wollte illegale sexuelle Dienstleistungen in Marktoberdorf anbieten

Bei der genauen Kontrolle stellten sie außerdem fest, dass die Beifahrerin offensichtlich der verbotenen Prostitution nachgehen wollte. Sie war gerade zu einem vereinbarten Termin im Bereich Marktoberdorf unterwegs. Aus dem Termin wurde jedoch nichts mehr, stattdessen erhält sie eine Anzeige.

Paar gibt an, in Marktoberdorf im Auto übernachten zu wollen

Da sie und der Fahrer keine Bleibe hatten und im Auto übernachten wollten, nahmen die Beamten ihnen der Autoschlüssel nicht ab, wiesen sie aber auf die Folgen eines neuerlichen Fahrtantrittes hin. Das Fahrzeug fiel dann gegen 03.20 Uhr der Streife schon wieder auf, weil es nun auf der B 12 in Richtung Kaufbeuren unterwegs war. Da sich Alkohol und Drogen nicht so schnell abbauen und die Beamten am Steuer wieder den gleichen Fahrer antrafen, wiederholte sich die Prozedur mit Alkoholtest und Blutentnahme.

Lesen Sie auch: Plötzlich schlägt ein Unbekannter bei der Stadlparty in Huttenwang zu