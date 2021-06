Mann randaliert und schmeißt Radio nach Polizisten - diese setzen Pfefferspray ein

Ein Mann hat in Günzach randaliert, Gegenstände herumgeworfen und Polizisten angegriffen. Ein Beamter sowie der Randalierende wurden verletzt.

Ein 59-jähriger Mann hat in Günzach randaliert und Polizisten angegriffen. Laut Polizei schrie der Mann am Sonntag auf seinem Anwesen herum und warf mehrfach Gegenstände auf das Nachbargrundstück. Außerdem beleidigte er die Nachbarn.

Polizisten setzen Pfefferspray gegen Randalierenden ein

Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizisten verhielt sich der Mann nach Polizeiangaben aggressiv und beschmiss die Beamten mit einem Radio. Anschließend randalierte der Mann weiter, sodass die Polizisten Pfefferspray gegen ihn einsetzten, um ihn zu überwältigen. Sie fesselten den 59-Jährigen und er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Mehrere Strafverfahren gegen 59-Jährigen

Der 59-Jährige sowie ein Polizist wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Der randalierende Mann muss mit mehreren Strafverfahren unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Polizeibeamte sowie Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung rechnen.

