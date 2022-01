Mann schon am Vormittag betrunken mit dem Auto in Marktoberdorf unterwegs

61-jähriger Mann gerät vormittags in Marktoberdorf in Verkehrskontrolle. Die Polizisten bemerken Alkoholgeruch. Der Promillewert ist dann erstaunlich hoch.

20.01.2022 | Stand: 13:58 Uhr

Am Mittwoch hat die Polizei bei einer Kontrolle in Marktoberdorf einen Autofahrer erwischt, der bereits vormittags betrunken am Steuer seines Wagens saß . Die Beamten der Polizei Marktoberdorf hielten den 61-jährigen Mann in der Meichelbeckstraße zur Verkehrskontrolle an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten bei dem Mann eine Blutentnahme an und unterbanden die Weiterfahrt. Zudem stellten sie seine Fahrerlaubnis sicher. Er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Ihm drohen nun ein Entzug der Fahrerlaubnis und eine empfindliche Geldstrafe.

