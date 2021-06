Jephte und Jonas: Zum Neustart des Vokalensembles Animato gibt es zwei Oratorien

Das Marktoberdorfer Vokalensemble Animato, La Banda und Solisten treten am 4. Juli in der Stadtpfarrkirche St. Martin auf. Wo es Karten fürs Konzert gibt.

28.06.2021 | Stand: 04:30 Uhr

Endlich wieder gemeinsam singen, endlich wieder vor Publikum auftreten: Sobald es ab 21. Mai wieder möglich war, Proben abzuhalten, hat das Marktoberdorfer Vokalensemble Animato die Chance ergriffen, sich zu Proben zu treffen. „Und nicht einer hat gefehlt“, sagt Ensemble-Leiter Jürgen Schwarz. Beim Proben allein blieb es nicht.

Vielmehr setzten sich die Sänger und Sängerinnen auch gleich ein Ziel und werden bereits am Sonntag, 4. Juli, gemeinsam mit dem Instrumentalensemble La Banda sowie vier Solisten ein Konzert in der Stadtpfarrkirche St. Martin geben. Sie nahmen dankbar eine Idee von Stefan Wolitz, Leiter des Carl-Orff-Chores, auf und studieren unter seiner Leitung zurzeit zwei Oratorien des italienischen Barock-Komponisten Giacomo Carissimi ein. Bei zwei Aufführungen (17 und 19 Uhr) werden sie am kommenden Sonntag zu hören sein.

Vokalensemble Animato entscheidet sich für Oratiorien "Jephte" und "Jonas"

Carissimi (1605 bis 1674) hat nachhaltig zur Entwicklung der Gattung Oratorium beigetragen. Aus seinen Werken ausgewählt hat Wolitz die Oratorien „Jephte“ und „Jonas“. Laut Wolitz handelt es sich bei „Jephte“ um einen Meilenstein in der Entwicklung dieser Gattung. Erzählt wird eine Begebenheit, die im biblischen Buch der Richter zu finden ist.

Jephte, der Führer des israelitischen Heers, gelobt vor seinem Kampf mit den Ammonitern, Gott das Lebewesen als Brandopfer darzubringen, das ihm zu Hause zuerst entgegeneilen wird. Unglücklicherweise ist dies seine einzige Tochter. In seinem Oratorium verleiht Carissimi den unterschiedlichsten Affekten von der heiteren Freude über die Rückkehr des Vaters bis zur tiefsten Trauer über das eigene Los musikalisch eindringlich Ausdruck.

Darum geht es beim Oratorium "Jonas"

Etwas später ist das kurze Oratorium „Jonas“ entstanden. Hier vertont Carissimi die bekannte Geschichte des zunächst unwilligen Propheten Jonas, der versucht , sich dem Auftrag Gottes, der Stadt Ninive den Untergang anzukündigen, durch Flucht auf dem Meeresweg zu entziehen. Bei Sturm geht er über Bord, wird von einem Wal verschluckt, der Jonas später auf das Festland ausspeit. Geläutert stellt sich der Prophet seiner Aufgabe und rettet die Bewohner der Stadt Ninive durch seine Bußpredigt.

