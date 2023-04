Markt Obergünzburg steht finanziell mit dem Rücken zur Wand

Wegen Finanznot werden die Sanierung des Marktplatzes sowie des Erdgeschosses im Pflegerschloss in Obergünzburg verschoben. Was ist der Grund für die Misere?

11.04.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen hat der Markt Obergünzburg einen Haushalt für das Jahr 2023 aufgestellt und eine Perspektive für die kommenden Jahre erarbeitet. Für dieses Jahr stehe der Markt jedoch mit dem Rücken etwas an der Wand. Das erklärte Bürgermeister Lars Leveringhaus in der Haushaltssitzung. Die Sanierung des Marktplatzes wurde daher trotz Förderbescheids verschoben und auch die Sanierungsarbeiten im Erdgeschoss des Pflegerschlosses werden frühestens 2025 erfolgen. (Lesen Sie auch: Vortrag in Willofs: Dieser Pfarrer begleitete Mutter Teresa.)

