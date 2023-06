Warum müssen in Ronsberg in der Dorfmitte auch Gehwege weg?

Der Marktrat entschied zu wichtigen Themen, darunter das Sanierungsgebiet Ronsberg Mitte und eine frühere Mülldeponie. Ein Punkt ist vertagt.

20.06.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Bei einer Begehung des Sanierungsgebietes Ronsberg Mitte wurde das Anlegen von Straßen und Gehwegen vom Gemeinderat mit dem Ingenieurbüro A&B besprochen. Wo es die Straßenbreite zulässt, bleiben die Gehwege bestehen mit einer Oberkante von acht Zentimetern. Teilweise sind die bestehenden Gehwege derzeit mit bis zu zwölf Zentimetern höher. An Abschnitten, die unter 5,50 Meter Fahrbahnbreite haben, soll durch einen optischen Streifen ein Gehweg markiert werden, auf den Fahrzeuge im Begegnungsverkehr ausweichen können, beschloss der Ronsberger Marktrat. (Lesen Sie auch: Neues Ausbildungszentrum bei Huhtamaki in Ronsberg: Für eine modernere Ausbildung.)

Ex-Mülldeponie Wolfser Steige: Gemeinde Ronsberg bekommt Zuschüsse zur Altlastenerkundung

Im Zuge des Baues der Umfahrung Wolfs wurde vom Wasserwirtschaftsamt eine orientierende Altlastenerkundung der ehemaligen Mülldeponie Wolfser Steige veranlasst. In einem 2020 erstellten Gutachten wurde ein Gefahrenverdacht einer schädlichen Bodenveränderung festgestellt. Das Landratsamt forderte die Marktgemeinde daraufhin zur Detailerkundung auf. Damit die Gemeinde die Kosten für die Untersuchung und einer gegebenenfalls später anfallenden Sanierung nicht alleine tragen muss, wurde bei der Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern mbH (GAB mbH) ein Zuschussantrag gestellt. Dem Förderantrag hat die GAB mbH zugestimmt. Die Kostenschätzung für die Detailuntersuchung liegt bei 126.000 Euro. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 29.000 Euro.

Veraltete Überspannungsleuchten: Lechwerke veranschlagen Kosten von 12.700 Euro

Die LEW Verteilnetz (LVN) hat die Gemeinde darauf hingewiesen, dass die Überspannungsleuchte bei der Einfahrt zum Parkplatz des Rathauses sehr alt ist und daher ausgetauscht werden sollte. Weiter westlich in der Oberweiler Straße befindet sich ebenfalls eine veraltete Überspannungsleuchte. Die Leuchte in der Oberweilerstraße soll zwischen die Hausnummer drei und fünf versetzt werden, damit eine DIN-gerechte Beleuchtung gegeben ist. Das Angebot der LVN beläuft sich auf knapp 12.700 Euro für beide Leuchten. Im Zuge der aktuellen Sanierungsarbeiten sollen auch die beiden Überspannungsleuchten gegen Lichtmasten ausgetauscht werden.

Die Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration (gfi) ist seit vielen Jahren Träger der Schulsozialarbeit an der Grundschule. Aufgrund zuletzt deutlich gestiegener Personalkosten sieht sich die gfi gezwungen, die Projektkosten von 14.500 Euro auf 17.000 Euro jährlich zu erhöhen. Da der Beratungsbedarf gegeben ist, hat der Marktrat der Erhöhung der Kosten zugestimmt.

Kommt das beantragte Tempolimit im Hahnenbühl?

Von den Eigentümern des Anwesens Hahnenbühl 1 wurde ein Antrag auf Geschwindigkeitsbegrenzung vor deren Anwesen auf 60 km/h beantragt. Wegen hoher Geschwindigkeit sei es schon oft zu brenzligen Situationen an den Ausfahrten gekommen, ebenso sei der Straßenverlauf schlecht einsehbar, so die Begründung. Zu dem Antrag wurde eine Anfrage an die Polizeiinspektion Kaufbeuren gerichtet. Da die Antwort noch aussteht, wurde eine weitere Diskussion auf die nächste Sitzung vertagt.