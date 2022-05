Achtjähriger Radfahrer kollidiert mit Auto in Marktoberdorf - Bub schwer verletzt

Ein Bub ist mit seinem Fahrrad in Marktoberdorf mit einem Auto zusammengestoßen. Er stürzte - seine Hand wurde unter dem Autoreifen eingeklemmt.

04.05.2022 | Stand: 16:57 Uhr

Mit seinem Fahrrad ist ein achtjähriger Junge am Dienstagnachmittag in der Schwabenstraße in Marktoberdorf mit einem Auto zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wollte der Achtjährige an einem Auto vorbeifahren, das gerade aus einer Hofeinfahrt auf die Schwabenstraße abbog. Dazu fuhr er auf die Fahrbahn und übersah dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug, mit dem er dann zusammenstieß.

Unfall in Marktoberdorf: Hand des Jungen unter Autoreifen eingeklemmt

Der Junge stürzte und seine rechte Hand wurde unter dem Hinterrad des Wagens eingeklemmt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Achtjährige wurde zu weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

