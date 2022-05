Monatelange Verkehrsbehinderungen wegen Bauarbeiten in Marktoberdorf

Autofahrer brauchen in Marktoberdorf bald sehr viel Geduld. Eine der Hauptverkehrsstraßen ist für Monate zumindest teilweise zu. Was die Gründe dafür sind.

02.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Verkehrsbehinderungen in größerem Ausmaß und Umleitungen stehen den Autofahrenden in Marktoberdorf bevor. Aufgrund des Kanalneubaus, der Sanierung der Wasserversorgung und dem Straßenvollausbaus wird die Johann-Georg-Fendt-Straße in mehreren Bauabschnitten und die Weibletshofener Straße voll gesperrt.

Bauarbeiten in Marktoberdorf: Dieser Bereich ist betroffen

Die Baumaßnahme in der Johann-Georg-Fendt-Straße betrifft den Bereich zwischen dem altem Föll-Gelände gegenüber vom Bahnhof und der Firma Hübner. Der Straßenneubau in der Weibletshofener Straße erfolgt ab der Kreuzung Johann-Georg-Fendt-Straße bis zum Ortsrand. Die entsprechenden Teilsperrungen beginnen am Montag, 9. Mai, und dauern bis voraussichtlich Ende November.