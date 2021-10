Marktoberdorf blitzt die Raser nun selbst

Seit Jahren gibt es in Marktoberdorf Ärger wegen schneller Autofahrer. Kommunalunternehmen nimmt sie für die Stadt ins Visier. Was das für Temposünder bedeutet.

29.10.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Jetzt wird’s ernst für Autofahrer: Die Stadt Marktoberdorf lässt blitzen. Zum 1. November übernimmt das gemeinsame Kommunalunternehmen (gKU) Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte die Aufgabe, Temposünder ausfindig zu machen.

Bürgermeister wird in der Ortschaft überholt

Vor einem Jahr hatte der Stadtrat beschlossen, die Überwachung des fließenden Verkehrs an das gKU abzugeben. Diese soll im Jahr 2023 auch die Kontrolle des ruhenden Verkehrs, also der parkenden Fahrzeuge, in der Stadt übernehmen. Zunächst aber geht es um diejenigen, die zu schnell sind. Wie etwa in der Ortsdurchfahrt von Balteratsried. Seit Jahren beklagen die Anwohner das. "Ich bin selbst schon mehr als einmal im Ort überholt worden", schilderte Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell im Ausschuss des Stadtrats seine Erfahrung davon, dass sich manche Autofahrer nicht an Tempo 50 in Balteratsried halten. Tempomessgeräte ermahnen bisher dort zum Einhalten der vorgeschriebenen Geschwindigkeit. Mit der Polizeiinspektion Marktoberdorf wurden Messstellen im Stadtgebiet festgelegt.

Polizei wählte Stellen in Marktoberdorf mit aus

Ob nun die Polizei misst oder die Mitarbeiten des gKU: Die Auswirkungen sind für die Ertappten dieselben. Sie müssen zahlen oder sogar den Führerschein abgeben – je nach Verstoß. Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell betont, dass es nicht darum gehe, den städtischen Haushalt aufzubessern: „Gemeinsames Ziel von Stadt, gKU und Polizei ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Zu schnelles Fahren ist in Deutschland immer noch eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit Todesfolge.“ Deshalb appelliert das Stadtoberhaupt: „Bitte nehmen Sie Rücksicht – damit wir alle wieder gesund nach Hause kommen!“