Bub (9) in Marktoberdorf bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Der Neunjährige war in Marktoberdorf verbotenerweise mit einem E-Scooter unterwegs. Wie es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 85-Jährigen kam.

14.10.2023 | Stand: 14:25 Uhr

Am Freitagnachmittag ist ein neunjähriger Bub bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto in Marktoberdorf verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfalll im Bereich des Genoveva-Brenner-Weges. Der Neunjährige war verbotenerweise auf einem E-Scooter unterwegs, als ein 85-Jähriger Autofahrer in die dortige Kreuzung einbog und mit dem Bub zusammenstieß. Der Autofahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr verantworten. Der Neunjährige wird nicht belangt, da er strafunmündig ist. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Marktoberdorf unter der Rufnummer 08342/96040 zu melden.