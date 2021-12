Das Ostallgäu lockert. Die Inzidenz lag fünf Tage in Folge unter 1000. Restaurants, Hotels und Hallenbäder dürfen wieder öffnen. Reaktionen aus Marktoberdorf.

01.12.2021 | Stand: 18:46 Uhr

Daniel Buf zuckt resigniert die Schultern, während er alleine an der Bar des Bistros Central in der Marktoberdorfer Innenstadt sitzt und am Laptop arbeitet. Bis auf Gabi Lang, die Essens-Bestellungen entgegennimmt, ist am Mittwochmittag in seinem Restaurant nichts los. „Und das wird sich mit dem Ende des Hotspot-Lockdowns nicht ändern“, sagt der Inhaber. „Ob nun Gäste hier drin sitzen dürfen oder nicht – bei uns ist eh nichts los.“