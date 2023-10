Vor allem ältere Menschen nutzen viele Jahre in Marktoberdorf das Stadtbus-Angebot. Warum auf der letzen Fahrt Fahrgäste und Fahrer gleichermaßen traurig sind.

13.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Noch ein letztes Mal Hupen. Klaus Neumaier lenkt den VW-Bus von der Jahn- in die Gschwenderstraße. Gleich kommt sein Wohnhaus. Neumaier drückt auf die Hupe. Einmal. So hat er es die vergangenen 15 Jahre immer gemacht. Ein Gruß an die Gattin, wie er sagt. Doch ab nächster Woche wird das liebgewonnene Ritual ausfallen. Für immer. Denn der Marktoberdorfer Stadtbus fährt dann nicht mehr. Und Klaus Neumaier macht an diesem Freitagmorgen sozusagen seine Abschiedsfahrt.

