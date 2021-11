In Marktoberdorf wird's weihnachtlich: Der Bauhof hat die Dekoration aufgehängt. Dabei kommen viele Glühlampen zum Einsatz. Zahlen u. Fakten rund um den Advent.

22.11.2021 | Stand: 04:00 Uhr

Alle Jahre wieder: In Marktoberdorf zieht langsam aber sicher festliche Stimmung ein. Sternen-Girlanden leuchten bereits im Stadtzentrum und auch am Emmi-Fendt-Haus sind bereits die Adventsfenster installiert. Dafür waren die Mitarbeiter des Bauhofs die vergangenen Tage fleißig im Einsatz. Martin Vogler von der Stadt Marktoberdorf verrät, wie viele Lampen sie tatsächlich aufgehängt haben. Hier ein paar Zahlen und Fakten rund um die Vorweihnachtszeit in Marktoberdorf: