Diese 120 Jahre alte Krippe aus Marktoberdorf lässt Kinderaugen leuchten

50 Jahre lang baute ein Landwirt an der Krippe, die aus der Weihnachtszeit in Marktoberdorf nicht wegzudenken ist. Das macht die Krippe so besonders.

06.12.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Seit 1. Advent ist während der Öffnungszeiten des Stadtmuseums Marktoberdorf wieder die über 120 Jahre alte Spöttlkrippe in Betrieb. Zudem haben die Museumsleiter Josephine Berger und Andreas Berg eine kleine Spielzeugausstellung zusammengestellt, die im selben Raum wie die Krippe zu sehen ist.

