Unbekannte schmieren erneut eine brutale Drohung an die Realschule Marktoberdorf

An eine Wand der Realschule in Marktoberdorf haben erneut Unbekannte eine Drohung geschrieben. Die Polizei geht davon aus, dass es wieder der gleiche Täter war.

15.07.2022 | Stand: 09:59 Uhr

Erneut ist eine brutale Drohung an eine Wand der Marktoberdorfer Realschule geschmiert worden. „Heute wird’s was geben. Lehrer und Schüler werden nicht mehr leben.“ Dieser erneut mit Farbe und Pinsel hingeschmierte Drohspruch wurde offenbar heute Früh an einer Garagenwand, die zur Realschule gehört, zwischen den Tischtennisplatten und den Tennisplätzen des TSV Marktoberdorf entdeckt.

Dohung an der Realschule Marktoberdorf: Polizei geht von Wiederholungstäter aus

„Es war offenbar wieder die gleiche Schrift und damit wieder der gleiche Täter“, sagt der Marktoberdorfer Polizeichef Helmut Maucher in Bezug auf einen ganz ähnlichen, noch ungeklärten Fall, der sich erst vor wenigen Wochen an der Realschule ereignet hatte. Es gebe nach wie vor keine Hinweise auf den Täter, sagt die Polizei.

Einen großen Unterschied gibt es aber, was das Vorgehen der polizei angeht. Die drei benachbarten Schulen, Realschule, Gymnasium und Mittelschule im Marktoberdorfer Schulzentrum, konnten laut Polizeichef Maucher diesmal noch vor Unterrichtsbeginn gründlich abgesucht werden – sodass der Unterricht diesmal nicht abgesagt wurde, sondern stattfindet. „An der Realschule ist heute ohnehin Sporttag, sodass weder Prüfungen noch Unterricht drinnen stattfinden“, sagt Erster Polizeihauptkommissar Maucher.

Spurensicherung untersucht die Schmiererei

Derweil untersucht die Spurensicherung der Kripo Kempten das Wand-Graffito. „Es werden noch Farbproben genommen, aber ich gehe davon aus, dass es der gleiche Pinsel und die gleiche Farbe und die gleiche Schrift wie beim letzten Mal waren!“, sagt Maucher. Hoffnungen, mithilfe eines weggeworfenen Pinsels zu Spuren zu kommen, hätten sich leider aber bislang nicht erfüllt.

Der Kreistag Ostallgäu reagierte heute Früh sehr betroffen auf die erneute Drohung. Und in der Sitzung wurden auch Forderungen nach einer Videoüberwachung im Schulzentrum Marktoberdorf laut.

