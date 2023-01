Marktoberdorferin fällt auf gefälschte Anzeige für Ferienwohnung herein

Eine Marktoberdorferin ist auf eine gefälschte Internetanzeige für eine Ferienwohnung in Füssen hereingefallen. Sie verlor dadurch 710 Euro.

Eine 33-Jährige aus Marktoberdorf wurde Opfer eines Betruges im Internet. Wie die Polizei mitteilt, hat die Frau bereits Anfang Oktober im Internet eine Ferienwohnung in Füssen gebucht, um dort über Silvester ein paar Tage zu verbringen. Den Preis für die Übernachtungen zahlte sie bereits vorab über Paypal.

Als sie an Silvester in Füssen ankam, musste sie allerdings feststellen, dass es an der angegebenen Adresse gar keine Ferienwohnung gibt. Die Person, die die angebliche Ferienwohnung im Internet angeboten hat, ist nicht mehr zu erreichen. Die 710 Euro, die die 33-Jährige bereits bezahlt hat, bekommt sie wohl nicht mehr zurück.

Laut Polizei fälschen die Betrüger meist real existierende Angebote von Ferienwohnungen, indem sie die im Netz eingestellten Fotos kopieren und mit anderen Adressen versehen.

