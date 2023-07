"Ein großes Glück" - Wohnheim mitten in Markoberdorf löst bei Bewohnern große Emotionen aus

Das Wohnheim der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren eröffnet im Zentrum von Marktoberdorf. Was die Herausforderungen bei der Suche nach geeigneten Räumen waren.

21.07.2023 | Stand: 06:21 Uhr

In festlichem Ambiente und mit musikalischer Umrahmung der Bewohner und Bewohnerinnen ist das neue Wohnheim der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren am Marktplatz in Marktoberdorf offiziell eröffnet worden. Besucher und Besucherinnen konnten beim Rundgang außerdem einen Blick in die hellen Räumlichkeiten werfen und sehen, wie das Leben im Wohnheim aussieht. Lesen Sie auch: Marktoberdorfer Kultkneipe wird zu einer WG für Menschen mit Beeinträchtigung

Bewohnerin Caroline S. begrüßte die Gäste. „Dass wir heute dieses Wohnheim in der Mitte der Stadt eröffnen können, ist ein großes Glück“, erläuterte Claudia Kintrup, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren. Denn der Bedarf nach weiteren Plätzen im gemeinschaftlichen Wohnen war groß, aber eine geeignete Immobilie zu finden, schwierig. „Wir wollten ein Haus, in dem die Bewohner und Bewohnerinnen direkt am Ortsleben teilnehmen können.“ Im neuen Wohnheim sei genau das der Fall – es stehe für gelebte Inklusion: Mitten in der Stadt sind die Wege zu Geschäften und Einrichtungen des täglichen Bedarfs, Kultureinrichtungen, Cafés und dem Bahnhof kurz und fördern so die Selbstständigkeit der Bewohner und Bewohnerinnen.

19 Erwachsene mit geistiger Beeinträchtigung waren Anfang Februar eingezogen. Die Bewohner und Bewohnerinnen sind zum Großteil zwischen 20 und 30 Jahre alt und damit im Vergleich zu den anderen Wohnheimen die jüngste Gruppe. „Ihr habt einen tollen Geist in das Haus eingebracht“, sagte Wolfgang Neumayer, Vorsitzender der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren, zu den Bewohnern und Bewohnerinnen. „Ich wünsche euch eine richtig tolle Zeit.“

Im hellen Gruppenraum des Wohnheims (von links): Claudia Kintrup (Geschäftsführerin der Lebenshilfe), Sylvia und Werner Höbel, Zweiter Bürgermeister Wolfgang Hannig, Melanie Wirth (Wohnheimleitung), die Vertreter der Bewohner Joel K. (links) und Jan W. mit Lebenshilfe-Vorsitzendem Wolfgang Neumayer in der Mitte sowie Architekt Christian Stadtmüller.

Mit guten Wünschen für das Leben im Wohnheim schloss sich Wolfgang Hannig, Zweiter Bürgermeister der Stadt Marktoberdorf, an. Er kennt das Gebäude schon viele Jahre und hat viele gute Erinnerungen an dieses Haus. „Ich habe hier viel gelacht und viel Freude gehabt. Genau das wünsche ich euch.“

Das Vorhaben wurde gemeinsam mit der Baufirma Ernst Höbel aus Immenhofen sowie dem Kaufbeurer Architekturbüro Stadtmüller, Burkhardt, Graf in gut zwei Jahren Bauzeit realisiert. Auf zwei Etagen verteilen sich die hellen und großzügigen Wohn- und Gemeinschaftsräume: im ersten und zweiten Obergeschoss des Hauptgebäudes sowie in einem Neubau Richtung Süden. Das Hauptgebäude wurde im Denkmalschutz renoviert, was den Räumen besonderen Charme verleiht.

Auch die etwa 25 neuen Arbeitsplätze wurden laut Lebenshilfe erfolgreich besetzt. Im Wohnheim arbeiten Fachkräfte wie Heilerziehungspfleger, Erzieherinnen und Altenpfleger, Hauswirtschaftskräfte und ehrenamtlichen Betreuungskräfte.