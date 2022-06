Kinder werfen Scheiben eines Radladers in Marktoberdorf mit Steinen ein

Mit mehreren Steinwürfen haben drei Kinder in Marktoberdorf einige Scheiben eines Radladers zertrümmert. Die Polizei ertappte die jungen Täter auf frischer Tat.

14.06.2022 | Stand: 14:42 Uhr

Drei Kinder haben am Montagmittag auf dem Gelände einer Baufirma in Marktoberdorf die Scheiben eine Radladers eingeworfen, der dort abgestellt worden war. Nach Angaben der Polizei waren die ersten Würfe ohne Folgen, doch bei weiteren Versuchen gingen einige Scheiben zu Bruch. (Lesen Sie dazu auch: Dorfbrunnen in Bernbeuren mit Graffiti verunstaltet)

Das Gelände der Firma befindet sich direkt neben bem Polizeirevier

Da sich das Gelände besagter Baufirma direkt neben der Polizeiinspektion befindet, wurde ein Polizeibeamter, der gerade seine Schicht begann, auf die Kinder aufmerksam. Er höte das Kriachen und beobachtete durch das Fenster, wie die Kinder den Radlader demolierten. Mehrere Polizeibeamte gingen daraufhin auf das Nebengrundstück und ertappten die Kinder dort auf frischer Tat. Der Schaden am Radlader beträgt rund 200 Euro.

Lesen Sie auch: Im Drogenrausch: Frau bricht in Marktoberdorf in Wohnmobil ein und randaliert