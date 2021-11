Kluftinger-Autoren Klüpfel und Kobr kommen nicht nach Marktoberdorf

Klüpfel & Kobr „Best of Kluftinger im Autokino" Nach 15 Jahren und zehn Bänden wird es Zeit für ein „Best of Kluftinger“ in Corona Zeiten. Das Autoren Duo Klüpfel & Kobr nimmt seine Zuschauer im Autokino mit auf eine Reise durch zehn Krimis des kauzigen Allgäuer Ermittlers. So etwas muss natürlich gebührend gefeiert werden. Mit dem neuen Buch und der „Jubiläums-Lesetour“ blickt das Autorenduo weit in die Vergangenheit ihrer Hauptfigur und geht der Frage auf den Grund, wie Kluftinger zu dem wur