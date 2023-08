Marktoberdorf liegt vorn

Beim Stadtradeln sind drei Kommunen noch nicht gestartet. Doch sie sollten das Ergebnis nicht toppen. So sieht die Bilanz aus.

24.08.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Es sieht gut aus für Marktoberdorf. Es spricht vieles dafür, dass die Stadt auch in diesem Jahr beim Stadtradeln in ihrer Gruppe gewonnen hat. Gut einen Monat, bevor die bundesweite Aktion am 30. September endet, liegt Marktoberdorf mit 323.703 geradelten Kilometern bayernweit auf Platz eins in der Kategorie 10.000 bis 49.999 Einwohner.

Ein Konkurrent, der der Stadt den Sieg noch streitig machen könnte, ist derzeit nicht zu sehen. Im Moment liegt Nördlingen (Donau-Ries) mit 314.000 Kilometern auf Platz zwei und Freising mit 298.000 auf Rang drei. 168 Kommunen haben sich in dieser Kategorie angemeldet, drei sind noch nicht gestartet.

Aktion Stadtradeln: Marktoberdorf steigen auf das Fahrrad um

Drei Wochen lang galt es, möglichst oft auf das Auto zu verzichten und die Touren mit dem Rad zu bewältigen. Das konnte zum Einkauf, zur Arbeit oder in die Schule genauso sein wie der Ausflug am Wochenende. Eine, die besonders eifrig in die Pedale trat, war Andrea Mayer. Sie fuhr 1017 Kilometer. Sie zieht eine positive Bilanz: „Die drei Wochen ohne Auto sehe ich für mich als umweltfreundliche und sportliche Sache. Obwohl ich für längere Strecken mehr Zeit brauchte, waren meine Fahrten mit dem Rad wesentlich stressfreier und ich traf während der Fahrt oft nette Leute, kurz mal stehen bleiben für einen kleinen Small Talk – oder auch länger.“ Manchmal habe die Zeit sogar für einen kurzen Abstecher gereicht, um Freunde oder Verwandte zu besuchen. Ihr Fazit: „Ich habe den Sport ganz einfach mit dem Nützlichen verbunden und nebenbei unsere schöne Landschaft genossen.“

Fast 1800 Personen haben in Marktoberdorf beim Stadtradeln mitgemacht

In Marktoberdorf haben sich 1792 Personen in 72 Gruppen am Stadtradeln beteiligt. Ihre Kilometerleistung bedeutete, dass 52 Tonnen CO2 eingespart wurden. Am weitesten fuhren die Fendt Varioflitzer mit 36.205 Kilometern. Auf Platz zwei kam die Realschule mit 27.731 Kilometern vor dem Café Vogler (27.447). Die größte Gruppe stellte die Grundschule St. Martin mit 165 Aktiven vor den Varioflitzern (157) und dem Gymnasium (150). Selbst Kindergärten hatten an der Aktion teilgenommen und eigene Teams gestellt. Auf die größte Kilometerleistung pro Kopf kam das Team Eibi, bestehend aus zwei Personen, von denen im Schnitt jede 1474 Kilometer fuhr. Das Café Vogler erzielte den zweitbesten Wert mit 762 Kilometern.

Im Herbst, wenn die Ergebnisse dann offiziell feststehen, wird es wie jedes Jahr eine feierliche Abschlussveranstaltung mit Siegerehrung geben.