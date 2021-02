Marktoberdorf: Lkw kippt an Böschung um - B 16 stundenlang gesperrt

Mehrere Stunden war die B16 bei Rieder in der Nacht zum Mittwoch gesperrt. Grund: ein umgekippter Lkw.

13.01.2021 | Stand: 12:11 Uhr

Gegen 18:20 Uhr war am Dienstag ein Lkw auf der B 16 von Füssen in Richtung Marktoberdorf unterwegs. In den Kurven am Hochwieswald kam er auf der glatten Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr die drei Meter tiefe Böschung hinab. Der Lkw samt Anhänger kippte um und blieb auf der rechten Seite im Feld liegen. Dabei verletzte sich der 20-jährige Fahrer leicht an der Schulter und an der Hüfte, wie die Polizei mitteilt.

Der Lkw wurde durch eine Abschleppfirma aufgerichtet und wieder zurück auf die Fahrbahn gezogen, was aufgrund der hohen Böschung auch wiederum nicht so leicht war.

Zur Bergung musste die Bundesstraße zwischen Kreisverkehr und Rieder die ganze Nacht bis 6:00 Uhr in der Früh komplett gesperrt bleiben. Die Feuerwehren Rieder und Marktoberdorf waren mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort und übernahmen die Absperrmaßnahmen. Der Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro.

