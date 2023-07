Junge Diebinnen wollen auf Party und stehlen dafür Schmuck

Zwei Mädchen sind unterwegs zu einer Party und schmücken sich in einem Modemarkt mit Schmuck. Doch dann gehen sie ohne zu bezahlen an der Kasse vorbei.

25.07.2023 | Stand: 13:28 Uhr

Zwei Mädchen wollten auf eine Party. Und so gingen die 15- und die 16-Jährige am Montagabend in einen Modemarkt in Marktoberdorf an der Bahnhofstraße. Sie schmückten sich dort mit Modeschmuck und versuchten, ohne zu bezahlen an der Kasse vorbei zu gehen.

Mädchen waren unterwegs zu einer Party

Doch eine Verkäuferin hatte die beiden beobachtet und stellte die Jugendlichen. Die Party, zu der die Mädchen unterwegs waren, fand ohne sie statt. Ihre Eltern mussten sie bei der Polizei abholen.

Weitere Nachrichten aus Marktoberdorf lesen Sie hier.