"Wildbiesler" geht Gartenbesitzerin im Streit an den Hals - 46-Jährige leicht verletzt

In Marktoberdorf hat ein Mann offenbar zum wiederholten Mal in einen fremden Garten gepinkelt. Als die Besitzerin den 51-Jährigen ansprach, kam es zum Streit.

10.12.2021 | Stand: 14:01 Uhr

Am Donnerstagabend ist ein Wildpinkler mit einer Gartenbesitzerin aus Marktoberdorf aneinandergeraten. Laut Polizei ging der 51-Jährige in einen fremden Garten und urinierte dort.

Als die Gartenbesitzerin ihn ansprach, kam es zum Streit. Der "Wildbiesler" ging auf die 46-Jährige los und packte sie am Hals. Dabei wurde sie leicht verletzt. Der Ehemann der Besitzerin eilte zur Hilfe und wurde bei der Rangelei an der Hand verletzt. Der Mann, der bereits zum wiederholten Mal in einen fremden Garten pinkelte, bekommt nun eine Anzeige. (Lesen Sie auch: Getötete 16-Jährige in Memmingerberg: Verdächtige schweigen)

Mehr Nachrichten aus Marktoberdorf lesen Sie hier.