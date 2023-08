Mann schlägt einen Gast bei Sommerfest in Marktoberdorf

Auf einem Sommerfest schlägt ein unbekannter Mann einen Gast. Der 39-Jährige muss daraufhin ins Krankenhaus .

23.08.2023 | Stand: 12:33 Uhr

Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend beim Sommerfest eines Motorradhändlers einen Gast geschlagen. Nach Angaben der Polizei geschah der Vorfall hinter dem Geschäft.

Sommerfest Marktoberdorf: Gast muss ins Krankenhaus nach Schlag

Eine weitere Besucherin des Fests zog den Mann von dem 39-Jährigen weg. Anschließend gingen beide in unbekannte Richtung davon. Der 39-Jährige fuhr zunächst nach Hause. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er von dort in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch behandelt. Zeugen, die Hinweise geben können sollen sich an die Polizei Marktoberdorf unter der Telefonnummer (08342) 96040 melden.

Weitere Nachrichten aus Marktoberdorf lesen Sie hier.