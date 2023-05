48-Jähriger geht in Marktoberdorf mit Messer auf seine Frau los

In Marktoberdorf eskaliert ein Ehestreit. Ein 48-Jähriger versucht mehrfach, auf seine Frau mit einem Küchenmesser einzustechen. Diese wird dabei verletzt.

In Marktoberdorf hat ein 48-Jähriger am Sonntag mehrfach versucht, mit einem Küchenmesser auf seine 46-jährige Ehefrau einzustechen. Die Frau wurde bei dem Angriff leicht verletzt, teilt die Polizei mit.

Nach Informationen der Polizei wollte sich die Frau offenbar von ihrem Mann trennen. Dadurch kam es zum Streit, der schließlich eskalierte. Der Streit verlagerte sich dann auf die Straße. Die Nachbarn konnten den Mann dort überwältigen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Marktoberdorf: Ehemann wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Ehemann wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts dem Haftrichter in Kempten vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Der Mann Ehemann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die leicht verletzte 46-Jährige wurde nach ihrer Behandlung noch am selben Tag aus dem Krankenhaus entlassen.

