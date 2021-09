Radfahrer aufgepasst: Diese neuen Stellplätze gibt es in Marktoberdorf

Die Stadt Marktoberdorf hat einige Verbesserungen für Radfahrer umgesetzt. Ein Radweg wurde verlängert, zudem gibt es neue Stellplätze im Stadtzentrum.

23.09.2021 | Stand: 04:15 Uhr

Eine weitere Lücke im Radverkehrsnetz der Stadt Marktoberdorf ist nun geschlossen. Wie die Stadt mitteilte, wurde der Radweg in der Johann-Georg-Fendt-Straße verlängert. Zudem gibt es neue Abstellmöglichkeiten im Zentrum.

Für alle, die aus Richtung Thalhofen in die Stadtmitte radeln, endet der Fuß- und Radweg entlang der Johann-Georg-Fendt-Straße künftig nicht mehr an der BayWa, sondern läuft weiter bis an die Bahnunterführung. Bisher gab es dort nur einen Fußweg, Radfahrer mussten auf die Fahrbahn ausweichen.

Hier befinden sich die neuen Fahrradstellplätze in Marktoberdorf

Auch im Stadtzentrum gibt es Neuerungen: An der Kreuzung Georg-Fischer-Straße/Jahnstraße warten neue Abstellplätze auf die Fahrradfahrer. Dabei handelt es sich um moderne Anlehner mit Lackschutzelement. Das gleiche Modell hat der städtische Bauhof auch 100 Meter weiter in der Jahnstraße gegenüber dem Café Muckefuck montiert.

An der Kreuzung Georg-Fischer-Straße/Jahnstraße warten neue Abstellplätze auf die Fahrradfahrer. Bild: Martin Vogler

Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell, selbst „Alltagsradler", ist überzeugt: „Komfortable Abstellmöglichkeiten für Räder sind Voraussetzung, um das Radeln für die täglichen Erledigungen attraktiver zu machen." Sein Büroleiter Martin Vogler ergänzt: „Die neuen Anlagen sind so konzipiert, dass Räder ohne Anhänger schräg in Fahrtrichtung eingestellt werden können." Für Räder mit Kinder- oder Lastenanhänger sind an beiden Standorten je zwei Längsparkplätze mit großzügigerem Platzangebot vorgesehen."

Abstellplätze in Marktoberdorf sind mobil einsetzbar

Die neuen Abstellanlagen sind mobil einsetzbar und zudem modular aufgebaut. Je nachdem, wie sie angenommen werden, können sie somit auch erweitert, umgebaut oder wieder abgeschraubt werden. Von Letzterem gehen die Verantwortlichen im Rathaus aber nicht aus. Schließlich hat die Stadtverwaltung bereits im Juli am Eingang zur Stadtbücherei sowie im Innenhof des Rathauses mit dem neuen Modell aufgerüstet und damit beste Erfahrungen gemacht.

