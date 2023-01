So viele Einsätze wie noch nie: Feuerwehr Marktoberdorf verzeichnet 2022 neuen Rekord

Die Feuerwehr Marktoberdorf stellt 2022 neuen Einsatz-Rekord auf. Im vergangenen Jahr mussten die frewilligen Helfer teilweise zu großen Einsätzen ausrücken.

02.01.2023 | Stand: 15:14 Uhr

Die Feuerwehr Marktoberdorf hat einen neuen Rekord aufgestellt: 2022 rückten die Einsatzkräfte öfters aus als je zuvor. Dies teilte die Feuerwehr Marktoberdorf auf der Plattform Instagram mit. So verzeichnete die Feuerwehr im vergangenen Jahr 152 Einsätze.

Feuerwehr Marktoberdorf rückte zu Großbränden und Unwettereinsätzen aus

Die Bilanz der Feuerwehr zeigt:„Den Großteil der Einsätze stellten wie jedes Jahr ausgelöste Brandmeldeanlagen, Drehleiterrettungen und dringende Türöffnungen dar“, teilt die Feuerwehr mit. Doch 2022 rückten die Marktoberdorfer Einsatzkräfte auch zu Großbränden in Sulzschneid und Kaufbeuren sowie zu mehreren schweren Verkehrsunfällen, Zimmerbränden und Unwettereinsätzen aus.

Drei Einsätze am 31. Dezember für die Feuewehr Marktoberdorf

Allein der 31. Dezember hielt gleich drei Einsätze bereit. Am Mittag rückten die Einsatzkräfte zu einer Türöffnung aus. Gegen 20.30 Uhr geriet eine Hecke in der Grafschaftsstraße in Brand. Eine Ausbreitung der Flammen konnte verhindert werden. Zuletzt ging um 22.30 Uhr die Sirene wegen eines Autobrandes in der Dr.-Geiger-Straße. Zwei Jugendliche hatten unter dem Pkw offenbar einen Böller gezündet. Im neuen Jahr ging es gleich weiter. Die Feuerwehr wurde am 1. Januar um 17 Uhr zu einer brennenden Mülltonne im Bereich Alsterberg alarmiert. Hier war kein Eingreifen nötig, wie Pressesprecher Mathias Osterried mitteilt.

